Procuraduría pone la lupa a funcionarios por deudas en servicio de energía

Directivos de la empresa Air-e Intervenida se reunieron con delegados de la Procuraduría Regional del Atlántico para activar mecanismos ante la morosidad de alcaldías y entidades públicas con el pago del servicio de energía.

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Como conclusión del encuentro se estableció que podrían abrirse investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos por el incumplimiento en el pago de facturas de energía por parte de entidades oficiales.

De acuerdo con lo analizado, el retraso en los pagos no solo impacta las finanzas de la empresa prestadora, sino que compromete la continuidad del servicio en sectores críticos como hospitales, acueductos, instituciones educativas, centros penitenciarios y dependencias administrativas, cuya operación depende del suministro constante de energía.

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Air-e Intervenida advirtió que los administradores públicos tienen la obligación legal de garantizar la inclusión de estos pagos dentro de la planeación presupuestal.

El sector oficial, sólo en el Atlántico tiene deudas acumuladas por $48.223 millones.