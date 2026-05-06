Historial del Bayern-PSG previo a vuelta de semifinal de Champions: Luis Díaz busca su segunda final

Luis Díaz y Ousmane Dembélé. De fondo, el logo de la UEFA Champions League. Fotos: Getty Images.

Este miércoles, 6 de mayo, queda definida la que será la final de la UEFA Champions League 2025/26. El Arsenal ya espera en Budapest a su rival, que saldrá del partidazo entre Bayern Múnich, de Luis Díaz, y el París Saint-Germain.

Cabe recordar que el Arsenal de Mikel Arteta eliminó al Atlético de Madrid con un marcador global de 2-1. Así, configuró lo que será su segunda final en este campeonato luego de la que perdió en la temporada 2005/06 contra el Barcelona de Ronaldinho.

Por otro lado está el choque de los dos mejores equipos del mundo en la actualidad, el Bayern Múnich de Lucho Díaz, contra el PSG. El global está 5-4 a favor de los franceses, pero el historial de este duelo clásico en Europa se remonta a muchos años atrás.

En Caracol Radio se lo contamos.

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¿Cómo está el historial entre Bayern Múnich y París Saint-Germain?

Pues bien, este choque entre alemanes y franceses se ha dado en 16 ocasiones en total en Champions. Lo curioso es que nunca han empatado.

Así, en este duelo son los de Baviera quienes se quedan con la corona, pues de los 16 partidos han ganador 9, mientras que el PSG ha ganado solamente 7.

El último juego entre ambos, sacando la ida de esta semifinal, fue en esta misma edición de Champions en la jornada 5 de la fase de liga, en donde el Bayern ganó 1-0.

Los datos

Ahora, este cruce tiene una peculiaridad aparte de los empates: ya se enfrentaron una vez en una final de Champions League.

En esa ocasión, que fue en la temporada 2019/20, en plena pandemia de COVID 19 y con el estadio vacío. en Lisboa, el Bayern Múnich derrotó 1-0 al PSG, comandado por Neymar, Mbappé y Di María en ese entonces.

El otro dato, finalmente, tiene que ver con el colombiano Luis Díaz, que buscará jugar su segunda final de Champions League (primera con el Bayern Múnich), luego de la que disputó con el Liverpool en la temporada 2021/22, que perdió contra el Real Madrid 1-0 .

¿A qué hora juega Luis Díaz con el Bayern Múnich contra el PSG?

Luis Díaz jugará con el Bayer Múnich la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League este miércoles, 6 de mayo, a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

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El partido se disputará en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

¿Por dónde ver el partido de Luis Díaz contra el París Saint-Germain?

Si desea seguir la transmisión EN VIVO del partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich contra el PSG, lo puede hacer por medio de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Si lo prefiere, puede ver la semifinal por las señales de ESPN y la plataforma Disney +.

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