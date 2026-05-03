Joven estudiante de la Universidad de Antioquia está desaparecido en Caucasia

Cuacasia, Antioquia

Un estudiante de la Universidad de Antioquia se encuentra desaparecido desde la noche del pasado 30 de abril en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Gabriel Arenas Herazo, quien cursa el programa de Ingeniería Agropecuaria en el Campus Caucasia fue visto por última vez hacia las 10:00 p.m., cuando se dirigía a guardar su motocicleta en un parqueadero del municipio.

La Universidad de Antioquia expresó su profunda preocupación por la situación y solicitó a las autoridades competentes intensificar las labores de búsqueda para dar con su paradero lo antes posible. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las entidades encargadas y brindar el apoyo necesario a la familia.

“Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que se refuercen las acciones de búsqueda”, señaló la universidad en un comunicado.

La institución también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros del estudiante, quienes atraviesan momentos de incertidumbre.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes, mientras se invita a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de Gabriel Arenas Herazo. Para ello, se ha dispuesto el número de contacto 314 747 8063.