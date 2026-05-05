Ofrecen 20 millones por información sobre desparición de Gabriel Arenas, estudiante de la UdeA

Caucasia, Antioquia

La Alcaldía de Caucasia anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de Gabriel Arenas Herazo, estudiante de la Universidad de Antioquia desaparecido desde la noche del 30 de abril en este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

El joven, quien cursa Ingeniería Agropecuaria en el campus Caucasia, fue visto por última vez hacia las 10:00 p. m., cuando se dirigía a guardar su motocicleta en un parqueadero del municipio. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación y, hasta el momento, no hay información de amenazas en su contra o indicios de un secuestro.

En medio de las labores de búsqueda, las autoridades informaron que la motocicleta del joven fue hallada recientemente en Caucasia. Sin embargo, el vehículo permanece bajo análisis mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Labores de búsqueda

La Universidad de Antioquia expresó su preocupación por la desaparición del estudiante que ya completa 5 días y solicitó a las autoridades intensificar las acciones para ubicarlo lo antes posible.

“Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria,hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que se refuercen las acciones de búsqueda”,señaló la universidad en un comunicado.

El pasado domingo 3 de mayo, familiares, amigos y habitantes del municipio realizaron una marcha y velatón exigiendo su pronta aparición. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a las autoridades o a la línea dispuesta por la familia: 314 747 8063.