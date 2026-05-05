¿Dónde y a qué hora se va la luz este miércoles 6 de mayo en Barranquilla?: entérese aquí

La empresa Air-e Intervenida informó que este miércoles 6 de mayo realizará obras menores como parte de su plan de mantenimiento preventivo en un sector del barrio San Felipe, en Barranquilla.

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De acuerdo con la compañía, los trabajos se desarrollarán específicamente en la carrera 23 con calle 64, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, lo que podría generar interrupciones en el suministro de energía en esta zona.

Maniobras en otros barrios de Barranquilla

Durante la misma jornada, también se llevarán a cabo maniobras técnicas de corta duración en otros sectores de la ciudad.

Estas se realizarán entre las 11:00 y las 11:30 de la mañana, y posteriormente entre las 2:30 y las 3:00 de la tarde, afectando áreas comprendidas entre las calles 6 a la 28 y las carreras 21 a la 40, en barrios como Centro, San Roque, Rebolo, Montes y Plaza del Pescado.

Posibles interrupciones por sobrecarga

Adicionalmente, la empresa advirtió que podrían registrarse interrupciones en caso de sobrecarga en algunos circuitos.

En el circuito Río 10, estas se podrían presentar entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, mientras que en el circuito Río 11 se estiman posibles afectaciones entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde por condiciones operativas.