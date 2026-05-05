Air-e intervenida y Procuraduría activan plan para recuperar millonarias deudas

En medio de los retos que enfrenta el sector energético en la región Caribe, Air-e Intervenida avanza en una estrategia para recuperar la cartera vencida de entidades oficiales y fortalecer la cultura de pago oportuno del servicio de energía eléctrica, considerado esencial para el funcionamiento de instituciones públicas.

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La compañía sostuvo una reunión de trabajo con la Procuraduría Regional del Atlántico, encabezada por el procurador Javier Enrique Bolaño Higgins, en la que se presentó el estado actual de las obligaciones pendientes de entidades territoriales y organismos descentralizados del sector público. En el encuentro se analizaron los impactos que genera la mora institucional y se definieron líneas de acción orientadas al saneamiento de cartera, así como la posibilidad de aplicar mecanismos preventivos y disciplinarios frente al incumplimiento en el pago de servicios públicos.

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Air-e Intervenida enfatizó que el pago oportuno por parte de las entidades estatales es clave para garantizar la continuidad del servicio en sectores estratégicos como hospitales, acueductos, instituciones educativas, centros penitenciarios y dependencias administrativas, que dependen del suministro permanente de energía para su operación diaria.

La mora pone en riesgo la prestación de servicios esenciales

La empresa recordó que los administradores públicos tienen la obligación legal de incluir el pago de servicios públicos dentro de la planeación financiera y presupuestal de sus entidades, por lo que el incumplimiento reiterado podría derivar en investigaciones disciplinarias y responsabilidades administrativas.

Asimismo, la compañía reiteró que la cultura de pago debe ser un compromiso compartido por todos los sectores, incluyendo las entidades oficiales, cuyo ejemplo resulta determinante para la sostenibilidad del sistema energético en la región. En ese sentido, el trabajo articulado con los organismos de control busca no solo recuperar la cartera vencida, sino también prevenir su crecimiento y promover el uso eficiente de los recursos públicos.

La estrategia conjunta entre Air-e Intervenida y la Procuraduría Regional del Atlántico apunta a consolidar soluciones sostenibles que permitan asegurar la estabilidad del servicio de energía, fundamental para el funcionamiento de la vida social, económica y administrativa del país.

La jornada de trabajo contó con la participación del director comercial de la empresa, Ramiro Castilla Andrade, junto a Liliana Perdomo Medina, jefe de la Unidad de Alumbrado Público y Oficiales, y Olga Alexandra Rincón, quienes expusieron la situación actual de la cartera y las acciones en curso para su recuperación.