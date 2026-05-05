SENA abre más de 19.000 cupos en su segunda oferta virtual 2026

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lanzó su Segunda Oferta de Formación Virtual 2026, con más de 19.000 cupos disponibles para programas técnicos y tecnólogos, dirigidos a personas dentro y fuera del país. La convocatoria busca ampliar el acceso a educación de calidad sin limitaciones de tiempo o ubicación.

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Esta iniciativa ofrece 42 programas enfocados en áreas con alta demanda laboral, como Gestión de Redes de Datos, Análisis y Desarrollo de Software, Animación Digital y Gestión Eficiente de la Energía, entre otros.

Formación con enfoque en empleabilidad

El SENA destacó que esta oferta se concentra en niveles técnicos y tecnólogo debido a su alta pertinencia en el mercado laboral. Mientras la formación técnica permite una rápida inserción laboral, el nivel tecnólogo fortalece competencias analíticas y amplía las oportunidades de crecimiento profesional.

Ambos niveles están diseñados para responder a las necesidades del sector productivo, facilitando la empleabilidad de los egresados.

Inscripciones abiertas por tiempo limitado

La convocatoria estará habilitada entre el 5 y el 7 de mayo a través de la plataforma oficial.

“Esta convocatoria estará del 5 al 7 de mayo. Es una oportunidad que estaban esperando todos los colombianos para poder inscribirse en nuestra formación virtual. Invitamos a todas las personas interesadas a registrarse en la plataforma oficial”, afirmó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación del SENA.

Modalidad flexible y accesible

La formación virtual del SENA permite a los aprendices organizar su tiempo, ya que no cuenta con horarios fijos. Sin embargo, exige el cumplimiento de actividades y cronogramas establecidos, además de contar con acceso a herramientas tecnológicas y conexión a internet.

Oferta incluyente para todos los sectores

La convocatoria está dirigida a toda la población, incluyendo comunidades campesinas, personas con discapacidad, grupos étnicos, población LGBTIQ+ y mujeres, promoviendo un acceso equitativo a la educación. También pueden participar colombianos en el exterior y extranjeros con documentación válida en el país.

Para postularse, los interesados deben registrarse en la plataforma betowa.sena.edu.co, en la sección virtual. La edad mínima es de 14 años. Los programas técnicos no requieren título de bachiller, mientras que los tecnólogos exigen haber culminado este nivel y presentar las pruebas Saber 11.

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Una oportunidad para el proyecto de vida

El SENA reiteró que esta convocatoria representa una alternativa concreta para avanzar en la formación profesional y fortalecer el proyecto de vida de miles de personas, a través de una educación flexible, pertinente y orientada a las necesidades del futuro laboral.