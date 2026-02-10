Velatón nacional por la liberación de los funcionarios de la Fiscalía secuestrados hace nueve meses

Velatón en el búnker de la Fiscalía pidiendo por la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por el ELN. Foto: Fiscalía.

Justicia

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, presidió la velatón nacional que se realizó en la noche de este lunes 9 de febrero para pedir la liberación inmediata de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia de la entidad, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por el ELN desde el 8 de mayo de 2025, en el departamento de Arauca.

Sin importar la lluvia ni las bajas temperaturas, fiscales, investigadores, agentes del CTI y funcionarios de la Fiscalía se reunieron para pedir la libertad de sus compañeros, quienes cumplieron nueve meses en poder del grupo armado ilegal ELN.

#ATENCIÓN | A esta hora la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, preside la velatón en la que los funcionarios de la Fiscalía (@FiscaliaCol) en las 35 secciónales del país, piden por la libertad de los agentes de protección Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio… pic.twitter.com/OC7l62hSjZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 9, 2026

En las direcciones seccionales del país también se realizaron jornadas de solidaridad con los familiares de los funcionarios secuestrados.

“Queremos mandar un mensaje a las familias de nuestros funcionarios secuestrados, manifestándoles nuestra solidaridad y apoyo”, dijo Camargo.

La fiscal Camargo le pidió al ELN que libere a los funcionarios sanos y salvos: “No hacen parte de las hostilidades”

Velatón por la libertad de funcionarios secuestrados por el ELN en Arauca. Foto: Suministrada por la Fiscalía.

En un sentido mensaje la jefe de la Fiscalía dijo “clamamos al grupo armado ilegal ELN para que libere incondicionalmente a nuestros funcionarios, ojalá lo más pronto posible. Han sido nueve meses, 270 días de espera, y sus familias, sus compañeros y en la Fiscalía los estamos esperando”.

Añadió “estamos muy compungidos por este acto que no tiene ninguna explicación (…)”.

También dijo que “son agentes de protección y no hacen parte de las hostilidades (…)”.

#ATENCIÓN | La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los dos agentes de protección de la @FiscaliaCol que desde el 8 de mayo de 2025, fueron secuestrados por el ELN en la vía Tame - Arauca. Se trata de Jesús Antonio… pic.twitter.com/hxah1KJiTM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 10, 2026

Junto a ellos, los uniformados de la Policía Nacional, patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza y subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, permanecen en cautiverio desde el 20 de julio de 2025.