Atlántico se alista para el Global Big Day este 9 de mayo

El departamento del Atlántico participará este sábado 9 de mayo en una nueva edición del Global Big Day, una de las jornadas de observación de aves más importantes del mundo, que se desarrollará desde las 5:00 de la mañana y durante todo el día.

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Así lo confirmó Marlon González, coordinador del evento para el Nodo Atlántico, quien explicó que en Barranquilla y su área metropolitana ya están definidos 11 puntos de observación, entre los que se destacan el Gran Malecón del Río, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, el Parque Sagrado Corazón, el Jardín Botánico del barrio La Victoria y el Bosque Urbano de Miramar.

También habrá participación en otros municipios del departamento como Piojó, Luruaco, Sabanalarga, Juan de Acosta, Malambo, Puerto Colombia y Ponedera, donde se han dispuesto rutas en ciénagas, reservas naturales y zonas estratégicas para el avistamiento.

Información importante: sitios de observación

La jornada se desarrollará en múltiples puntos del Atlántico, entre ellos la Ciénaga de Mallorquín (Barranquilla), el Jardín Botánico de La Victoria, el Parque Sagrado Corazón, el Bosque Urbano de Miramar, el Gran Malecón del Río y el Ecoparque del Suroccidente.

Asimismo, se han habilitado espacios como el campus de la Universidad del Norte, Fundación Batis en Puerto Colombia y el Parque Industrial de Malambo.

En otros municipios, los recorridos incluyen la Ciénaga El Uvero (Ponedera), la ciénaga de Santo Tomás, la reserva Los Charcones, la reserva de Guacharacas y el humedal Hueso de Vaca en Piojó; la franja litoral del río Magdalena en Sabanagrande; Bocatocino en Juan de Acosta; La Peña en Sabanalarga; y en Luruaco, sectores como Los Pendales, la ciénaga de Tocagua y la microcuenca María Jacinta.

¿Cómo participar?

El evento es abierto al público, aunque con cupos limitados. Cada punto tendrá un aforo aproximado de 10 personas, con el fin de reducir el impacto en los ecosistemas.

Los interesados pueden inscribirse a través de la Asociación de Observadores de Aves del Atlántico, que ha dispuesto un formulario de registro. Actualmente, algunos puntos ya están cerca de completar su capacidad, aunque aún se requiere apoyo en sitios como el Parque Sagrado Corazón, el Jardín Botánico de La Victoria y el Ecoparque del Suroccidente.

Registro de aves y ciencia ciudadana

Durante la jornada, los participantes registrarán las especies observadas en la plataforma eBird, donde se consignan datos como número de especies (riqueza), cantidad de individuos (abundancia) y comportamiento de las aves.

Además, uno de los objetivos principales este año es que cada lista de observación incluya evidencias como fotografías o grabaciones, especialmente de aves migratorias, endémicas o de especial interés.

“Lo importante es generar registros completos, pero también disfrutar la experiencia de observar aves”, destacó González.

Trabajo en equipo

Cada grupo contará con un coordinador encargado de liderar la actividad y consolidar la información. Mientras algunos participantes registran datos, otros toman fotografías o apoyan la observación con binoculares.

Posteriormente, toda la información será sistematizada y enviada a nivel nacional, contribuyendo a una gran base de datos global sobre biodiversidad.

El Global Big Day no solo promueve la ciencia ciudadana, sino que también resalta la riqueza natural del Atlántico y fomenta la conservación de sus ecosistemas.