ELN anuncia cese unilateral al fuego por festividades de fin de año

ELN anuncia cese de hostilidades por festividades de fin de año /Referencia grupo ELN- (Getty Images)

Cúcuta

El Ejercito de Liberación Nacional en un comunicado público hizo este anuncio por la época de festividades de fin de año según ese grupo armado.

A continuación el texto emitido por ese grupo ilegal en las últimas horas:

“Mientras el Gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un Cese Unilateral el Fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año.

La Dirección Nacional del ELN orienta a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado.

El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre del presente año y finalizará a las 00:00 horas del 3 enero de 2026.

Aclaramos que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población, son los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios funcionales a ella, quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear esa falsa imagen con base en mentiras.

En estos tiempos de agresión del Imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia".

Esa guerrilla hace presencia en departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander.

Sus hechos violentos más recientes fueron cien acciones violentas en cinco departamentos del país en desarrollo de un paro armado que además cobró la vida de militares y policías.

La acción más reciente fue desarrollada contra la base militar de Aguachica donde perdieron la vida siete militares y treinta y dos más resultaron heridos.

Pronunciamiento de la defensora nacional del pueblo Iris Marín:

Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia.

Si bien es básico que se mencione la obligación de respeto a la población civil, en las acciones del ELN observamos daños sostenidos a la población civil.

Un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas.El cese de hostilidades debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados, a quienes les pedimos el mismo alivio en el fin del año.

El ELN mantiene confrontaciones armadas con distintos grupos en varias zonas del país. Por último, hace un año, el ELN anunció un cese al fuego similar.

En enero, sin embargo, continuó sin piedad los ataques a la población. Por ejemplo, en Catatumbo declaró una guerra que generó el desplazamiento masivo más grande de la historia reciente de Colombia.

Es decir, infundió miedo generalizado en miles de personas inocentes.

Saludamos el anuncio, pero pedimos más.