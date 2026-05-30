MinDefensa anuncia despliegue de 10 mil uniformados y prioriza 8 municipios para elecciones en Cauca

Popayán, Cauca

Al término de una reunión de seguimiento del Plan Democracia en Popayán, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue de 10.125 uniformados en el Cauca y la priorización de ocho municipios por riesgo de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

“El Cauca es una prioridad para el señor presidente dentro del Plan Democracia y vamos a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

De acuerdo con la Registraduría, en el departamento están habilitados más de 1.075.975 ciudadanos para votar en 818 puestos, de los cuales el 86 % se ubican en zonas rurales, lo que implica un despliegue diferencial frente a otras regiones del país.

El ministro explicó que los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Patía, López de Micay y Timbiquí fueron priorizados por condiciones de riesgo, por lo que en estas zonas se concentrarán más acciones de control territorial, inteligencia y prevención por parte de la Fuerza Pública.

Sin embargo, también advirtió sobre otros municipios donde no se prevén hechos violentos, pero sí riesgos asociados a comportamientos en redes sociales y tensiones entre campañas.

“Tenemos priorizados otros municipios que podrían verse afectados por acciones de tipo no violento, relacionadas con lenguaje de odio o descalificador entre campañas en redes sociales”, señaló.

A nivel nacional, el funcionario indicó que serán más de 408 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública los encargados de garantizar la seguridad de las elecciones, quienes no podrán votar pero estarán desplegados en todo el país.

Sánchez también aseguró que, pese al despliegue del Plan Democracia, las operaciones militares contra las disidencias de las Farc continuarán en el Cauca, especialmente contra estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco y alias Marlon.

Como parte de las medidas, el Gobierno anunció recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir atentados y de hasta 50 millones por denuncias relacionadas con delitos electorales como la compra de votos.

Otro de los componentes del operativo será el refuerzo de la seguridad sobre la vía Panamericana, donde fueron desplegados cinco pelotones blindados adicionales y reubicadas tropas en puntos estratégicos para garantizar la movilidad en el suroccidente del país.

Las autoridades también confirmaron el apoyo de capacidades anti drones, aeronaves y vigilancia aérea antes, durante y después de la jornada electoral para prevenir atentados, evitar bloqueos y garantizar el transporte del material electoral.

El ministro insistió en la importancia de la participación ciudadana y el respeto por la democracia. “Que gane la democracia y no la barbarie”, concluyó.