Capturado alias ‘Tabares’, peligroso cabecilla de las disidencias y uno de los más buscados en Cauca

El Tambo, Cauca. En el sur del Cauca fue capturado por unidades de la Policía y el Ejército Nacional alias ‘Tabares’, peligroso cabecilla del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc y uno de los más buscados del departamento.

Se trata de Yeison Quirá Córdoba, conocido con el alias de ‘Tabares’. La captura se produjo durante una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Ejército y organismos judiciales en zona urbana del municipio de El Tambo.

Según las autoridades, alias ‘Tabares’ llevaba más de 10 años de trayectoria criminal y era hombre de confianza de alias “Marlon”, uno de los principales cabecillas de esta estructura armada ilegal.

Las investigaciones lo vinculan además con el secuestro de 28 policías y un militar ocurrido en 2025, así como con la coordinación de ataques armados contra la Fuerza Pública y el control de economías ilícitas en municipios como Argelia, El Tambo y Patía.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, alias ‘Tabares’ sería responsable de coordinar atentados con drones cargados con explosivos contra tropas y población civil en el corregimiento de El Plateado. Entre los hechos que se le atribuyen está el ataque con drones ocurrido en 2024 que causó la muerte de un menor y dejó a varias personas heridas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó a alias ‘Tabares’ como “un peligroso asesino, secuestrador y reclutador de menores”, y lo señaló de participar en el ataque con drones que en 2024 causó la muerte del menor Dilan en el corregimiento de El Plateado.

“Sabemos que esta captura no va a traer de vuelta a Dilan a su casa, pero por lo menos evitaremos que siga asesinando más niños”, afirmó el ministro durante el anuncio oficial.

Las autoridades también lo relacionan con el reclutamiento forzado de más de 50 niños, niñas y adolescentes para fortalecer las filas de esta estructura armada ilegal, además de actividades asociadas al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el desplazamiento forzado de comunidades campesinas.

Por ‘Tabares’, considerado uno de los hombres más buscados y peligrosos del Cauca, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera su captura.

La Fiscalía avanza en el proceso judicial contra el capturado, quien deberá responder por varios delitos relacionados con homicidio, secuestro, reclutamiento forzado y terrorismo.

La captura de alias ‘Tabares’ representa uno de los golpes más importantes contra la estructura Carlos Patiño en lo corrido del año y debilita su capacidad para ejecutar ataques terroristas y controlar economías ilícitas en el sur del Cauca.