Avianca fortalece su red de vuelos entre Colombia y Estados Unidos

La aerolínea Avianca anunció el fortalecimiento de su red de vuelos entre Colombia y Estados Unidos, con el fin de operar con frecuencias y rutas permanentes.

Según la compañía, actualmente opera más de 400 vuelos semanales hacia 14 destinos en ese país, movilizando en 2025 a más de 4,9 millones de pasajeros.

“Este crecimiento busca consolidar la red global de Avianca, que hoy conecta a Norteamérica con más de 80 destinos en las Américas y Europa, facilitando no solo el turismo sino también el intercambio comercial”, dijo la aerolínea.

¿Cuáles son las novedades?

Entre las novedades, la ruta Bogotá–Fort Lauderdale sumaría un segundo vuelo diario, mientras que Barranquilla–Miami pasaría de tres frecuencias semanales a un servicio diario.

Por su parte, Medellín–Orlando se consolidaría como una ruta permanente con vuelos todos los días.

La aerolínea señaló que este crecimiento busca fortalecer la conectividad entre Norteamérica, el Caribe y Sudamérica, sin embargo, la implementación de estas nuevas operaciones quedan sujetas a las autorizaciones de las autoridades en cada país.