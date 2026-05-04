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04 may 2026 Actualizado 14:57

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Experto Eddie Miceli explica claves del cierre de Spirit Airlines tras años de crecimiento desmedido

Eddie Miceli, reconocido experto internacional en aeronáutica y miembro del Global Aero Resources Group, una compañía con sede en Florida, EE. UU., se refirió a los problemas estructurales que llevaron al cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Spirit Airlines. (Photo by Joe Raedle/Getty Images) / Joe Raedle

Spirit Airlines. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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