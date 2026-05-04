¿Cuál es el plan de contingencia para afectados por cierre de Spirit Airlines? Aerocivil explica

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, Gustavo Moreno, quien es secretario de Autoridad Aeronáutica encargado de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), explicó qué pasará con los viajeros afectados en Colombia por el cierre de la aerolínea Spirit Airlines.

El funcionario dio un parte de tranquilidad al revelar que “nuestras empresas aéreas han ofrecido apoyarnos en este momento”, destacando el ofrecimiento de Avianca, que ha lanzado un paquete “con el propósito de ayudar a trasladar a las personas que se encuentran pendientes de su viaje de retorno al destino”.

Así mismo, agregó, Latam ha “manifestado su interés en colaborar también con el retorno y ha generado un paquete bien consistente que va a ayudar a los usuarios”.

Desde la Aeronáutica Civil, agregó el funcionario, existe un “grupo de servicio de apoyo al usuario en todos los aeropuertos donde estaba operando Spirit”, quienes han estado orientando a los pasajeros para encontrar la mejor solución para cada uno de ellos.

¿Qué pasará con los pasajeros afectos en Colombia por el cierre de Spirit Airlines?

En cuanto a los 10.000 pasajeros afectados en Colombia y las investigaciones aplicadas al respecto, Moreno explicó: “La Superintendencia de Transporte nos acompaña en todo lo relacionado con la calidad del servicio y, por lo tanto, será la entidad encargada de aplicar estos correctivos con el propósito de salvaguardar los intereses de los usuarios”.

Escuche las declaraciones de Gustavo Moreno aquí:

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¿Qué pasó con la aerolínea Spirit Airlines?

El pasado 2 de mayo, la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció el comienzo del cierre de sus operaciones con “efecto inmediato”.

Esta decisión se produjo tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno de los Estados Unidos sobre un posible rescate de última hora para salvar a la compañía y a sus más de 15.000 empleados.

A través de un comunicado, la compañía anunció la cancelación de todos sus vuelos y de su servicio de atención al cliente: “Con gran pesar, Spirit Airlines ha iniciado el cese ordenado de sus operaciones el 2 de mayo de 2026, con efecto inmediato”, expresó.

Logros de Spirit Airlines

Cabe recordar que Spirit Airlines llegó a ser la octava aerolínea más grande de Estados Unidos en 2025 por el número de asientos. Sin embargo, no pudo salir de su segunda bancarrota por, en parte, el alza de los precios del combustible.

“Nos enorgullece el impacto que nuestro modelo de bajo coste ha tenido en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros pasajeros durante muchos años más”, agregó el comunicado.

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