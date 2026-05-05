VIDEO | Enfrentamiento entre estudiantes y vigilantes de TransMilenio por no pagar pasaje

Enfrentamiento entre estudiantes y vigilantes de Transmilenio por no pagar pasaje.

Una vez más se presentan enfrentamientos entre el personal de seguridad privada de Transmilenio y colados. Esta vez los protagonistas de la batalla campal fueron estudiantes de la Universidad Pedagógica se habían colado en el estación de transporte público y se escaló la situación.

Los estudiantes y guardas se agreden mutuamente con puños, patadas y hasta con bolillos con los que equipan al personal de seguridad.

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TransMilenio se pronunció

Desde la entidad rechazaron estos comportamientos y confirmaron que los implicados en los enfrentamientos sí eran evasores del pago del pasaje. La situación se escaló tanto que la vigilancia tuvo que llamar a la Policía Metropolitana.

“El Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá”, señaló Transmilenio.

Universidad Pedagógica rechazó estos ataques

A través de su cuenta de X, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, condenó los ataques que recibieron sus estudiantes.

“Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causada por vigilantes @Transmilenio Calle 76 a estudiantes UPN y U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no cueste la vida”, señaló el rector.

Opiniones encontradas

En redes sociales ese video está circulando y ha provocado diferentes opiniones entre los ciudadanos y concejales de Bogotá.

Por un lado, hay indignación hacia los estudiantes que no pagan su pasaje de transporte público. Esa opinión la comparte el concejal Juan David Quintero, quien calificó a los colados como delincuentes.

“Los colados de TransMilenio son delincuentes. Y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje (…) sino que utilizan armas blancas y violencia para atacar a los guardas que simplemente hacen su trabajo”, afirmó Quintero.

El concejal, conocido por defender el sistema del transporte público, insistió a la Alcaldía fortalecer las medidas seguridad en Transmilenio.

Por otro lado, se encuentran las personas que condenan el exceso de violencia por parte del personal de vigilancia de TransMilenio que usan los bolillos contra los estudiantes que se intentaron colar.

En esa orilla está la concejal Donka Atanassova, quien calificó los hechos como “vergonzosa, peligrosa y abusiva la agresión física de la vigilancia de Transmilenio contra estudiantes”.

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Expresó su respaldo a los estudiantes que sufrieron estos ataques y que al parecer resultaron heridos, y respaldó la investigación que propuso el rector de la institución académica para esclarecer los hechos.

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