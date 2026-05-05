Desmantelan taller que funcionaba como desguazadero de patinetas eléctricas en Santa Fe

En medio de un operativo entre la Policía y la Secretaría de Seguridad, se logró la intervención de un supuesto taller de reparación de patinetas eléctricas en el barrio Las Nieves, localidad de Santa Fe.

Gracias a la denuncia ciudadana que alertó sobre movimientos sospechosos en este lugar, la Seccional de Investigación Criminal realizó una inspección donde fueron halladas múltiples partes de patinetas que habían sido desmanteladas para su comercialización.

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De igual manera, al solicitar a los encargados la documentación que acreditara la propiedad de estos elementos, manifestaron no contar con facturas ni soportes legales.

En medio de este procedimiento fueron capturadas dos personas en flagrancia por el delito de receptación. Además, fueron incautadas 40 patinetas desarmadas, cinco con reporte de hurto y 21 motores.

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Asimismo, al establecimiento comercial le fue aplicada una suspensión temporal de la actividad económica por 10 días en cumplimiento de la Ley 1801 de 2016 y se estableció que uno de los capturados presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de hurto calificado y lesiones personales.