Estudiantes en Bogotá fortalecen habilidades STEM a través de experiencias con el mundo real

Estudiantes de 7º a 10º del colegio St. Matthew School participaron en Think Bigger: STEM Edition, un encuentro realizado en las instalaciones del colegio para acercarlos a experiencias reales del mundo profesional a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

Más allá de una charla, el espacio fue diseñado para transformar la forma en que los estudiantes entienden su futuro, ayudándoles a reconocer que lo que aprenden hoy tiene una aplicación directa en la vida real. En un mundo cada vez más digital, desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la adaptación se convierte en un factor clave no solo para la empleabilidad, sino para la participación activa en la construcción de una sociedad más equitativa e innovadora.

El evento contó con la participación de Natalia Barrera, experta en inteligencia artificial y transformación digital, quien compartió con los estudiantes su experiencia y perspectiva sobre el papel de la tecnología en la construcción de oportunidades.

Desde su experiencia en el desarrollo de soluciones basadas en datos y tecnología, Barrera destacó el rol de las nuevas generaciones, especialmente de las niñas, en la construcción del futuro digital. “La tecnología no es solo algo que usamos, es algo que podemos crear. Y necesitamos más niñas y jóvenes que se atrevan a ser parte de esa construcción, porque su mirada es fundamental para resolver los desafíos del mundo”, señaló.

Uno de los enfoques clave del encuentro fue reforzar la importancia de la educación STEM tanto en niños como en niñas, no solo como una opción académica, sino como una herramienta para comprender el mundo, resolver problemas y participar activamente en su transformación. En este sentido, el espacio también buscó generar conciencia sobre la necesidad de cerrar brechas de género en áreas tecnológicas, promoviendo entornos más inclusivos desde la educación.

Este tipo de espacios hacen parte del enfoque educativo del St. Matthew School, institución que pertenece al grupo Inspired Education Group, el cual promueve modelos educativos internacionales que integran la tecnología, la innovación y el aprendizaje experiencial.

A través de iniciativas que incluyen proyectos de realidad virtual, aprendizaje aplicado y metodologías interdisciplinarias, Inspired impulsa el desarrollo de habilidades clave para el siglo XXI.

Los resultados de este enfoque ya empiezan a evidenciarse en escenarios concretos. El equipo de robótica de St. Matthew, conformado por estudiantes entre los 12 y 16 años y liderado por niñas, ha participado y obtenido reconocimientos en competencias intercolegiales en áreas como programación, ingeniería y desarrollo tecnológico.

Además del componente técnico, este tipo de formación busca desarrollar estudiantes con visión global, capacidad de adaptación y mentalidad crítica, en línea con un entorno que exige no sólo conocimiento, sino la capacidad de aprender constantemente y enfrentar desafíos complejos.

“Uno de los mayores retos hoy es lograr que los estudiantes entiendan para qué sirve lo que aprenden. Cuando logran hacer esa conexión, no solo mejora su proceso educativo, también cambia la forma en que toman decisiones sobre su futuro”, afirmó Telmo Peña, rector del colegio.