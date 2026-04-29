Disturbios frente a la Universidad Pedagógica: enfrentamientos entre encapuchados y el UNDMO

Este martes, 28 de abril, miles de personas se han visto perjudicadas debido a los bloqueos en la calle 72 con carrera 11, frente a la Universidad Pedagógica. Desde las 3:00 p.m., encapuchados bloquearon el cruce de estos dos importantes corredores viales de la ciudad.

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En medio de estas manifestaciones, los encapuchados solicitaron a los periodistas y ciudadanos en general no grabar. Minutos después, llegaron integrantes del UNDMO quienes retiraron a los manifestantes de este punto de la ciudad. Fue en ese momento cuando iniciaron los enfrentamientos.

Los encapuchados ingresaron a la Universidad Pedagógica para refugiarse. Sin embargo, durante toda la tarde-noche la calle 72 y la carrera 11 se han visto afectadas. Por seguridad de los transeúntes, no se han habilitado estos corredores debido a que desde la institución universitaria los encapuchados han lanzado papas bombas.

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Durante toda la noche, las flotas zonal y dual que transitan sobre el corredor de la calle 72 con carrera 11 han tenido que desviar debido a los bloqueos. TransMilenio calcula que 137.299 usuarios del servicio de transporte público se han visto perjudicados por estas manifestaciones.