EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 4 de mayo: estaciones de TransMilenio cerradas y afectaciones

Movilizaciones en Bogotá HOY: Manifestaciones afectan a usuarios de Transmilenio. Foto: Movilidad Bogotá.

Este lunes, 4 de mayo, en la ciudad de Bogotá se presentan manifestaciones por parte de las víctimas del conflicto armado en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas.

Los manifestantes reclaman el pago de la ayuda humanitaria ante la Unidad de Víctimas.

Las movilizaciones han afectado a más de 19.500 usuarios de TransMilenio. Además, las estaciones de TransMilenio Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo siguen sin operar.

Siga minuto a minuto todos los detalles de las movilizaciones del día: