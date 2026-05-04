Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 may 2026 Actualizado 17:59

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 4 de mayo: estaciones de TransMilenio cerradas y afectaciones

Este lunes, 4 de mayo, se presentan manifestaciones por parte de víctimas del conflicto armado que han afectado a más de 19.500 usuarios de Transmilenio.

Movilizaciones en Bogotá HOY: Manifestaciones afectan a usuarios de Transmilenio. Foto: Movilidad Bogotá.

Movilizaciones en Bogotá HOY: Manifestaciones afectan a usuarios de Transmilenio. Foto: Movilidad Bogotá.

Movilizaciones en Bogotá HOY: Manifestaciones afectan a usuarios de Transmilenio. Foto: Movilidad Bogotá.

Este lunes, 4 de mayo, en la ciudad de Bogotá se presentan manifestaciones por parte de las víctimas del conflicto armado en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas.

Los manifestantes reclaman el pago de la ayuda humanitaria ante la Unidad de Víctimas.

Las movilizaciones han afectado a más de 19.500 usuarios de TransMilenio. Además, las estaciones de TransMilenio Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo siguen sin operar.

Siga minuto a minuto todos los detalles de las movilizaciones del día:

Hay nuevos mensajes

Más de 19.5000 usuarios de TransMilenio afectados y siguen sin operar las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo

Se recupera la movilidad en la Calle 26

Continúa bloqueo en la intersección de la Av. Caracas con Av. Primero de Mayo

Se presentan manifestaciones en la Calle 26 con Avenida Rojas y en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas

Cristian Contreras

Cristian Contreras

Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir