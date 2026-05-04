EN VIVO 🔴Movilizaciones Bogotá HOY 4 de mayo: estaciones de TransMilenio cerradas y afectaciones
Este lunes, 4 de mayo, se presentan manifestaciones por parte de víctimas del conflicto armado que han afectado a más de 19.500 usuarios de Transmilenio.
Este lunes, 4 de mayo, en la ciudad de Bogotá se presentan manifestaciones por parte de las víctimas del conflicto armado en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas.
Los manifestantes reclaman el pago de la ayuda humanitaria ante la Unidad de Víctimas.
Las movilizaciones han afectado a más de 19.500 usuarios de TransMilenio. Además, las estaciones de TransMilenio Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo siguen sin operar.
Siga minuto a minuto todos los detalles de las movilizaciones del día:
Más de 19.5000 usuarios de TransMilenio afectados y siguen sin operar las estaciones Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo
Se recupera la movilidad en la Calle 26
Continúa bloqueo en la intersección de la Av. Caracas con Av. Primero de Mayo
Se presentan manifestaciones en la Calle 26 con Avenida Rojas y en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Caracas
Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...