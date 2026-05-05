“Un salto al vacío sin paracaídas”, así calificó Federico Gutiérrez la propuesta de la Constituyente

Entre Petro y Fico Gutiérrez estaría más del 60% de votos de primera vuelta( Getty Images - Caracol Radio )

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, criticó de nuevo la propuesta del presidente Gustavo Petro, de una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Colombia.

Para el mandatario local, es algo que el país no requiere y que sería como un “salto al vacío sin paracaídas”.

Habría incumplido promesas

Federico Gutiérrez explicó que “este señor ya terminando su gobierno, o su desgobierno, termina incumpliendo otra de sus promesas que firmó en mármol, cuando en algún momento dijo que jamás iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Insistió el alcalde de Medellín que lo que se requiere en el país es estar conectados con la gente y que este gobierno todo el tiempo puso palos en la rueda a las regiones y muchos de los mandatarios locales y seccionales del país.

Gobierno para las regiones

Agregó, sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro que “Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia lo que necesita es un gobierno que no robe. Colombia lo que necesita es un Gobierno Nacional que llegue a las regiones y administre bien los recursos. Colombia lo que necesita es un Gobierno nacional que entienda la autonomía territorial y la importancia de la región. Colombia necesita es que se gobierne para todos y que no genere odio”.

Indicó que pronto terminará su periodo presidencial el actual mandatario de los colombianos y se requiere que el próximo presidente trabaje para todos.

Dijo el alcalde que el nuevo presidente debe gobernar “inclusive para quienes no votaron por él, porque es que para eso es un presidente en democracia. Usted gana o pierde elecciones pero usted tiene la responsabilidad de trabajar para todos, no solo para los que votaron por usted”.

Anuncio en Medellín

Recordemos que el presidente Gustavo Petro anunció desde Medellín, el pasado primero de mayo, que el 20 de julio presentará el texto de la propuesta Constituyente, fecha que coincide con lo que definió como su último discurso en el Capitolio Nacional como jefe de Estado.

A partir de ese día y con el nuevo Congreso de la República que asume una nueva legislatura, espera que pueda avanzar en el proceso de su aprobación.

Se tramitaría en el próximo gobierno

El jefe de Estado había explicado que todo dependerá de la recolección de cinco millones de firmas que podrán respaldar esta iniciativa que debería tramitarse durante el próximo gobierno.

Para el presidente, esta propuesta de Constituyente tendría dos elementos fundamentales, por un lado la incorporación de garantías para los derechos fundamentales y la implementación de las reformas sociales, políticas y judiciales.

El objetivo, para el Presidente, es impulsar las trasformaciones sociales y políticas, fortaleciendo el Estado Social de Derecho y avanzar en cambios estructurales para enfrentar problemas como la corrupción.

Recaudando dinero para la Constituyente

Gustavo Petro ya había anunciado una cuenta de ahorros en la que la ciudadanía puede aportar recursos para apoyar al comité de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente

La cuenta tendría cupo para recibir giros de hasta diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.