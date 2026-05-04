Medellín garantiza derechos de más de 480 niños indígenas a través del programa Buen Comienzo

Medellín

A través del programa Buen Comienzo, Medellín ha fortalecido la atención integral a las comunidades indígenas, impactando actualmente a más de 480 niñas y niños y a unas 100 familias de diferentes etnias asentadas en el distrito. Esta iniciativa busca garantizar los derechos de la primera infancia con un enfoque diferencial que respeta las raíces culturales dentro del entorno urbano de la ciudad.

El punto central de esta estrategia es el centro infantil Burudai Chi Wawara, ubicado en la comuna 10, La Candelaria, en Medellín, donde hay 100 cupos para los más pequeños bajo una modalidad institucional adaptada. Los menores reciben acompañamiento de equipos interdisciplinarios que incluyen nutricionistas y psicólogos, además de garantizarles hasta el 80 % de su alimentación diaria. Para preservar su identidad, el centro cuenta con intérpretes de lenguas nativas y prioriza la contratación de personal de las mismas comunidades.

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La atención se extiende también a la modalidad familiar, beneficiando a 111 mujeres indígenas en comunas como Villa Hermosa y el Popular, así como en el corregimiento de San Antonio de Prado. En estos espacios, acompañados por traductores de lenguas indígenas, se abordan temas fundamentales como la lactancia materna, el apoyo emocional y el fortalecimiento de las prácticas de crianza ancestrales.

Este esfuerzo se complementa con estrategias de movilización social como el programa Nutrir para Sanar, que durante el último año integró a más de 800 personas de diversos cabildos. El objetivo final de la administración distrital es consolidar una red de protección que no solo cuide la salud y la nutrición de los menores, sino que también reconozca y valore la diversidad cultural de la ciudad.