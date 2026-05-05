El ejército abatió a un cabecilla de disidencias durante el combate en el que murió un militar

En Briceño se mantiene la alerta por la alta presencia del frente 36 de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército.

Briceño- Antioquia

En la mañana de este lunes, la Séptima División del Ejército reportó un combate con una comisión de alias Primo Gay en la vereda Palmichal del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. En esa confrontación fue asesinado el soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo y un segundo militar quedó herido.

Caracol Radio ha conocido que no solo las fuerzas militares sufrieron un golpe, ya que en la misma acción un cabecilla fue abatido por las tropas estatales. Se trata de alias ‘Turco’, quien sería el cuarto cabecilla de la comisión de alias ‘Primo Gay’ y que a nivel nacional está bajo el mando de alias “Calarcá”. Esta persona llevaba más de cinco años en el frete 36, pero antes había integrado la guerrilla del ELN de la cual se desmovilizó, pero luego se reintegró al 36. Al ya fallecido ‘Turco’ se le encontró un fusil, cinco proveedores y más de 200 cartuchos.

Esta persona era uno de los más buscados de ese grupo armado ilegal que se está peleando el territorio contra el Clan del Golfo y que, según algunas fuentes, estaría siendo apoyado por el reactivado frente 5to, también de Calarcá.

Se espera que las autoridades amplíen la información sobre el abatimiento de este cabecilla de las disidencias en Antioquia.