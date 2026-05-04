Organizaciones sociales piden capacitación urgente para civiles en la identificación de explosivos

Caucasia- Antioquia

La Asociación de Campesinos Unidos por las Tierras de Caceri (Ascautic) y el Movimiento Social Raíces Bajo Cauca rechazaron la muerte del menor de 12 años en hechos sucedidos en la vereda Garrapatas de Caucasia por la detonación de un explosivo que manipuló la víctima y que dejó heridas a una adolescente de 14 y dos jóvenes de 18 y 20 años, además de la afectación grave a la vivienda dónde estaban las personas.

El señor Never Hoyos, representante legal de la asociación campesina (Ascautic) manifestó que el explosivo manipulado por el niño de 12 años fue encontrado en una casa abandonada en medio de una zona en campo abierto.

“La casa está en un campo abierto y es en una casa abandonada, donde prácticamente cualquier persona o cualquier persona cerca lo pudo haber encontrado y, pues, pensó, lo voy a guardar en este espacio, pero no pensaron que los menores iban a llegar hasta allá en medio del jujego”.

La preocupación de los líderes es que en las zonas rurales muchas personas transitan a diario por donde grupos armados legales e ilegales permanecen y en cualquier momento pueden dejar un artefacto olvidado y esto se convierte en un riesgo para quien no está capacitado; por ello, solicitan a las autoridades competentes generar un espacio que permita esa sensibilización.

“El llamado es para que toda la gente competente llegue al territorio con ese mecanismo de capacitación, a las asociaciones campesinas que van a tener esa conectividad directa con el campo, para que no solamente nos preparen, hablamos como líder social, sino a los campesinos, y podamos ayudar con un mensaje claro al niño, al adulto, al menor de edad, ya que toda esa información es de vital importancia para que con esto logremos salvar vidas”, agregó el líder social.

Recalcó que en la zona donde ocurrió el accidente no hay reporte de confrontaciones recientes, por lo que este artefacto pudo haber estado en el lugar durante muchos días.