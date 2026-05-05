Latinos en la Met Gala 2026: Estos fueron los looks y diseñadores en la alfombra roja de Nueva York

Latinos en la Met Gala 2026: Estos fueron los looks y diseñadores en la gala de moda de Nueva York

La alfombra roja de la MET Gala 2026 volvió a ser escenario de análisis más allá del espectáculo, especialmente por la presencia de figuras latinoamericanas en uno de los eventos más influyentes de la moda global.

La cita, que cada año marca la apertura de una nueva exposición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se ha convertido en un espacio clave para medir tendencias, discursos estéticos y niveles de representación en la industria.

Entre los asistentes, los artistas latinos volvieron a tener protagonismo: Maluma, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Georgina Rodríguez y Marcello Hernández.

Latinos en la Met Gala 2026

Maluma

El colombiano Maluma fue uno de los primeros en llegar, con un diseño de Tom Ford basado en sastrería clásica con detalles de lentejuelas. Aunque su elección destacó por elegancia y tendencia, se mantuvo en una interpretación más convencional frente al enfoque artístico sugerido por la gala.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Maluma attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Cindy Ord/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue) / Cindy Ord/MG26 Ampliar NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Maluma attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Cindy Ord/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue) / Cindy Ord/MG26 Cerrar

Rauw Alejandro

En el caso de Rauw Alejandro, quien asistió por segunda vez, optó por un look de Saint Laurent con silueta estructurada y referencias a los años 80. Si bien su atuendo no se alejó de las líneas tradicionales, incorporó elementos distintivos en los accesorios, como piezas metálicas y de diamantes en el rostro, que aportaron un matiz más arriesgado dentro de una propuesta contenida.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Rauw Alejandro attends the 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) / Michael Loccisano/GA Ampliar NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Rauw Alejandro attends the 2026 Met Gala Celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/GA/The Hollywood Reporter via Getty Images) / Michael Loccisano/GA Cerrar

Bad Bunny

El llamado “Conejo Malo” hizo su aparición en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una propuesta que jugó con el paso del tiempo: el artista optó por presentarse como una versión envejecida de sí mismo, sorprendiendo en la alfombra roja.

Detrás de esta transformación estuvo el reconocido artista de efectos especiales Mike Marino, conocido por su trabajo en caracterizaciones complejas y por colaboraciones previas con figuras como Heidi Klum en algunos de sus disfraces más comentados.