¿Cómo pagar el impuesto de vehículo desde casa? Secretaría de Hacienda explica

El pasado 2 de mayo, la alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda, por medio del portal web oficial ‘Bogota.gov’, comunicaron a todos los ciudadanos sobre la feria virtual para que puedan cumplir sus obligaciones tributarias sin salir de casa, más específicamente en el pago del impuesto vehicular 2026.

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Si bien dicha estrategia empezó desde el pasado lunes 4 de mayo, estará disponible hasta el próximo 15 de este mes, la misma que comprende una jornada continua que va desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La entidad también señala que se ofrece atención presencial a todos los contribuyentes que lo deseen el próximo sábado 9 de mayo entre las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde.

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A continuación le contaremos cómo poder participar en esta feria virtual sin salir de su casa y desde cualquier dispositivo que cuente con conectividad a internet, esto de acuerdo a la información oficial suministrada por el distrito.

¿Cómo puede agendar una cita para participar en la feria virtual del pago del impuesto vehicular en Bogotá 2026?

Es importante señalar que, para poder participar en esta jornada virtual para el pago del impuesto vehicular en la ciudad, deberá agendar una cita para poder tener un espacio en el que será atendido.

Aquí le dejaremos el paso a paso para que pueda solicitar el agendamiento:

Primero deberá ingresar a este enlace oficial: https://agenda.masin.co/feriavirtual. Se le habilitará un cuestionario donde deberá diligenciar correctamente sus datos personales. Aquí podrá seleccionar la hora y fecha que desee para llevar a cabo su cita. Deberá confirmar la información que se le fue suministrada. Tras terminar el proceso, recibirá una invitación al correo para que pueda conectarse con un agente especializado que lo ayudará con el pago del impuesto vehicular.

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¿Qué servicios están disponibles en la feria virtual para el pago del impuesto vehicular en Bogotá 2026?

De acuerdo a la información oficial, estos son los servicios que dispondrá esta jornada virtual para todos los contribuyentes de la capital.

Consulta del estado de las obligaciones tributarias

Entrega de estados de cuenta.

Entrega de facturas del año 2026

Indicaciones para que pueda solicitar facilidades de pago.

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Finalmente, la entidad recuerda a todos los ciudadanos que este año el Distrito ofrece una alternativa para el pago de dicho impuesto por medio del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC).

“Quienes estén interesados pueden acogerse a esta facilidad a través de una declaración inicial hasta el 12 de junio para pagar la primera cuota, el 3 de julio y la segunda el 4 de septiembre”, mencionó la entidad.

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