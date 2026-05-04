Temor y zozobra en el norte del Cauca tras intensos combates en zona rural

Caloto - Cauca

Los intensos combates entre las tropas del Ejército Nacional y la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc dejaron temor y zozobra en por lo menos cinco veredas del norte del Cauca y afectaron el desarrollo de actividades comunitarias.

De acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, las confrontaciones tuvieron lugar en las veredas Finze, Loma Pelada, Arrayán y Mira Flores del resguardo de Huellas en el municipio de Caloto.

“El sobrevuelo de aeronaves artilladas y la presencia de actores armados cerca a los territorios ancestrales incrementó el temor de la población”, afirmaron.

Para Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, este tipo de acciones, que suelen ser constantes, afectan la armonía y la cotidianidad de los pueblos originarios.

“La comunidad mantiene la alerta territorial, establecieron protocolos de comunicación y de protección a través de la guardia indígena y afortunadamente, por el momento, no hay afectaciones para la integridad de los civiles”, afirmó.

Si embargo, mientras se desarrollaban las confrontaciones las poblaciones se vieron obligadas a adoptar medidas de autoprotección individual y colectiva para salvaguardar sus vidas.

Por eso, los habitantes afectados exigieron el cese inmediato de las hostilidades, así como la salida de los actores armados de sus territorios.