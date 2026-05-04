Tragedia en evento Monster Truck en Popayán: ¿qué se sabe de las causas del accidente?

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el comandante de Bomberos de Popayán, subteniente Francisco Arboleda, se pronunció acerca de la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en la que uno de los grandes vehículos de un espectáculo de ‘Monster Truck’ se salió de control, causando la muerte de 3 personas y dejando más de 40 heridos.

Por el momento, las investigaciones buscan determinar si el accidente fue resultado de una falla mecánica del automotor o si hubo fallas en los protocolos de seguridad del evento.

Al respecto, el subteniente Arboleda expresó que, tras el incidente, la escena “ya había sido bastante alterada”, pues en medio de la estampida de gente se modificaron las vallas de cerramiento.

“Lo que nosotros entramos a evaluar es que (se) cumpla con las salidas de evacuación, que tenga la cantidad de extintores y sistemas de protección necesarios contra incendios (…) también que cuente con un encargado de atención hospitalaria en el sitio. Esas instancias se agotaron de acuerdo con nuestros procedimientos normales en materia de prevención: se hicieron los trámites”, indicó.

También aclaró que la única contingencia registrada en el evento es que debía realizarse ocho días antes, pues tuvo que ser aplazado por la bomba detonada en la vía Panamericana.

Por otro lado, el subteniente reconoció que este tipo de eventos “se suelen desarrollar en sitios específicos o especializados para su naturaleza”, por lo que en este caso “se trató de adaptar un escenario” en un lote.

“Entiendo que, por lo menos en los Estados Unidos, se hace en una especie de estadios donde sí hay una diferencia de niveles entre el público y los vehículos. Aquí existían unas graderías, afortunadamente el vehículo no impactó contra las graderías porque hubiera sido más complejo el panorama”, relató.