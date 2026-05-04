Abelardo de la Espriella canceló visita a Santander de Quilichao en Cauca por seguridad

Popayán - Cauca

El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella denunció desde Popayán que por motivos de seguridad su equipo desmontó un viaje programado al municipio de Santander de Quilichao, al norte del Cauca.

El candidato estuvo el reciente fin de semana en el departamento caucano en el marco de su gira nacional por el territorio colombiano.

“Teníamos planeado ir a Santander de Quilichao y por cuestiones de seguridad hemos desmontado el viaje en las últimas horas”, dijo el aspirante en la atención a medios de comunicación.

En este espacio, también resaltó que la reciente escalada violenta, la seguridad y el orden público en esta región son de gran preocupación.

Mencionó que, de ganar la presidencia, “el Cauca será libre de la violencia por la razón o por la fuerza” y responsabilizó de la difícil situación a grupos ‘narcoterroristas’.

Aberlardo de la Espriella compartió con diferentes sectores de la ciudad blanca sus propuestas y recalcó la necesidad de solucionar la problemática de inseguridad que vive el departamento del Cauca.