Un muerto y un capturado tras combates entre el Ejército y la Coordinadora Nacional EB en Nariño. (Foto: cortesía Ejército Nacional)

En medio de operaciones militares el Ejército Nacional sostuvo combates con presuntos integrantes del grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Estructura Jacobo Arenas, los hechos se registraron en inmediaciones de la vereda Yarumal, municipio de Roberto Payán, Nariño.

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Según los uniformados tras trabajo de recopilacion de informacion por parte de inteligencia militar se iniciaron combates contra el grupo ilegal, dejando como resultado la muerte de un hombre y una persona captura.

Esta operación la desarrollaron los soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento n.° 2, unidad orgánica de la Fuerza de Despliegue Rápido n.° 2 del Ejército Nacional, en conjunto con la Armada de Colombia y con el apoyo judicial de la Policía Nacional.

En el lugar se incautó una arma larga, 95 cartuchos de munición, proveedores, material de intendencia, unas esposas, un control de dron y un cuaderno que ya está siendo analizado.

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El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con el material probatorio, para adelantar los tramites de judicialización pertinentes.