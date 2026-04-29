Gaula Militar capturó a dos presuntos integrantes de ‘Los Pachenca’ en Santander. (Foto: cortesía Gaula Militar)

En el desarrollo de operaciones, tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Policía Nacional, sostuvieron un combate contra integrantes del grupo armado ilegal ‘Los Pachenca’, que delinquen en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Santander.

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Según las autoridades, se dio una persecución, lo que permitió ubicar un inmueble donde, con el apoyo de Policía Judicial, se capturó a alias ‘Queso’ y alias ‘Ocañero’

Asimismo, durante el procedimiento fueron incautados:

Dos fusiles (uno tipo M16 y otro R15).

Tres escopetas.

Cinco proveedores para fusil.

645 cartuchos calibre 5.56 que aún en proceso de verificación.

Material de comunicaciones compuesto por una antena satelital tipo Starlink.

Seis motocicletas que serían utilizadas para el desarrollo de actividades ilícitas.

Material de intendencia, entre ellos morrales, hamacas y víveres.

Dos minas antipersona.

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Representando un riesgo para la población civil y la Fuerza Pública.