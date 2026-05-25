Tres profesores son investigados por presuntas conductas inapropiadas con estudiantes en Caldas

Caldas

Dos profesores de la Institución Educativa Nazario Restrepo, en Viterbo, son señalados por conductas inapropiadas con los estudiantes, desde el concejo elevaron el llamado para indagar los presuntos actos. Desde la Secretaría de Educación afirman que fueron apartados de sus cargos.

“Al concejo llegaron dos comunicados anónimos describiendo los comportamientos irregulares de dos docentes hacia los estudiantes. Los escritos hacían referencia a presunto acoso, tocamiento y actuaciones similares que estarían sucediendo en la institución educativa. Con la plenaria, enviamos los oficios a la Secretaría de Educación de Caldas, Comisaría de Familia y a la personería para que nos informen del proceso que adelantan, ya que nosotros no tenemos esa competencia”, señala Gina Marcela Pulgarín Jiménez, presidenta del Concejo de Viterbo.

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Agrega que emitieron un comunicado en la página oficial y en redes sociales respaldando a los estudiantes, además, pidiendo claridad de dichas denuncias.

Desde la Secretaría de Educación de Caldas, indican que se procedió con la ruta establecida y los docentes fueron separados de sus cargos para adelantar la respectiva indagación.

Otro presunto caso de actos inapropiados contra estudiantes

En otro caso, la Procuraduría General de la Nación formuló pliegos contra el docente Jaime Arturo Ruiz Vargas, adscrito a la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del Carmen, sede San Vicente de Paúl, en La Dorada, por presuntos actos sexuales contra una menor de 10 años.

Al parecer, aprovechando su condición de docente, el investigado habría realizado tocamientos indebidos a la estudiante mientras cumplía funciones académicas durante el primer semestre del 2022.

La Procuraduría Regional de Instrucción Caldas calificó, provisionalmente, la posible falta como gravísima cometida a título de dolo.