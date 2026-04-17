EPS Famisanar debe más de $ 4.500 millones a la E.S.E. Hospital San Félix en La Dorada, Caldas

La EPS Famisanar ha incumplido desde hace dos meses los acuerdos de pago logrados con el Hospital San Félix, en La Dorada (Caldas) saldando solo el 46 %, lo que significa que la deuda asciende a $ 4.500 millones afectando la prestación de los servicios de salud a cientos de afiliados.

“La preocupación con esta entidad es que hoy son más de 4.500 millones de pesos de deuda, teníamos unos servicios restringidos y hace dos meses recibimos una visita por parte de las directivas de Famisanar y se llegaron a unos compromisos que no se cumplieron y hoy levantamos la mano porque no podemos dejar que el proceso continúe. La deuda sigue creciendo, los compromisos entre la radicación de las ventas de servicios de enero a la fecha y las glosas que se habían conciliado en diciembre hasta marzo superan los $3.100 millones y no hemos recibido recursos”, comenta César Rincones, gerente del Hospital San Félix.

El gerente cuenta que la EPS ignora los mensajes y requerimientos que hacen del hospital, por lo que expresa que se deben tomar medidas, puesto que no deben dejar que la crisis se ahonde mientras la E.S.E. continúa invirtiendo recursos que no serán retribuidos. “Atendemos una población objeto que abarca unos 18.000 a 20.000 usuarios, pero la venta de servicios para nosotros es importante. Este es el segundo cliente en tamaño en venta de servicios que tenemos. Hemos planteado esperar esta semana para una respuesta desde Famisanar”.

Rincones, advierte que, si al finalizar la semana no reciben abono para la cartera, cerrarán los servicios, por el momento, se siguen prestando sin irregularidades. Hace un llamado a la Superintendencia de Salud y entidades competentes a adoptar medidas inmediatas para normalizar la situación financiera y garantizar la continuidad en la prestación de servicios.