Aida Quilcué: “Construiremos una asamblea nacional constituyente en el marco del diálogo”

La candidata a la vicepresidencia, Aida Quilcué, señala que efectuarán una asamblea constituyente desde el diálogo, así lo dijo en su visita a Manizales: “Lo hemos hablado con Iván y lo construiremos en el marco de la diferencia y avanzaremos de acuerdo a lo que se vaya consensuando”.

También se refirió a las amenazas que ha recibido Iván Cepeda y al derecho a la democracia que tienen todos los candidatos recorriendo el país. “Yo creo que es bastante complicado. Hoy hablamos con el candidato presidencial Iván y dijimos que debemos cuidarnos mucho porque aquí ejercemos la democracia libre y nadie tiene derecho a quitarle la vida a los candidatos presidenciales”.

Por otra parte, aclaró que la Ley 100 es la culpable de la actual crisis de la salud que viven millones de colombianos. “La crisis siempre ha estado porque la Ley 100 fue creada para el negocio, hoy se ha ido quitando eso para devolverle la dignidad al pueblo, cada cambio tendrá crisis, pero estoy segura que esto mejorará”.

De la misma manera, se refirió al proyecto del Aeropuerto del Café que arrancó su construcción del lado Aire la semana pasada y al número de peajes que hay en el Eje Cafetero, pero afirmó que es un problema que atraviesa todo el país. Dejó un mensaje a los representantes e integrantes del Partido Verde que han renunciado a la colectividad: “Los invitamos, son bienvenidos, hay que entender que el cambio es con todos y todas”.

Agradeció al gobierno actual por llevar a cabo la reforma laboral, de la salud, la pensional y la agraria, en especial esta última, ya que se han devuelto 18.000 hectáreas en Caldas para transformar la ruralidad, resaltó que eso no se había visto en gobiernos anteriores, por lo que aseguró que la continuidad del proyecto político actual, de la mano con el candidato Iván Cepeda, potenciarán los procesos faltantes.

Su visita fue en la Media Torta de Chipre en la ciudad de Manizales donde acudieron poblaciones indígenas del Putumayo, Antioquia, Caldas, así como organizaciones populares de Manizales.