El Hospital de Caldas reporta ocupación de un 150% y un colapso global en sus áreas de atención

Manizales

El SES Hospital Universitario de Caldas, informó que se presenta un colapso global de todas sus áreas hospitalarias, derivado del cierre de servicios que se presenta en el departamento para la atención de usuarios a la Nueva EPS y por algunas contingencias simultáneas en la ciudad, que están generando una mayor derivación de pacientes hacia nuestra institución, especialmente para el servicio de Urgencias.

“ Este servicio presenta una sobreocupación del 150%, debiendo utilizar sus áreas de expansión, una escala de severidad de la ocupación NEDOCS de 458 (Rango crítico), con 46 pacientes con orden de hospitalización sin disponibilidad por ocupación del 100% de camas, 72 pacientes comentados del departamento para ser aceptados por parte del hospital otra complejidad, y además registra una ocupación de la UCI del 100%.”, Juan Felipe Valencia

El hospital manifiesto que esta situación crítica está afectando el flujo de referencia de pacientes desde otros municipios, con el fin de que se tomen acciones por parte de los demás actores del sistema, que las remisiones a este centro asistencial sean priorizadas con pertinencia estricta y con enfoque en alta complejidad, y para que se fortalezcan los espacios de consulta prioritaria de las EPS y de atención de Urgencias en otros niveles de complejidad.

Esta mañana se espera un pronunciamiento conjunto de la red de prestación de servicios de la ciudad sobre esta situación de emergencia hospitalaria, reunión liderada y citada por la Administración Municipal. Entretanto, enfatizamos encarecidamente atención a las medidas solicitadas por parte del hospital.