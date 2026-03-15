La Fiscalía Penal Militar realizó diligencia judicial en el batallón de Barrancabermeja

Bucaramanga

La Segunda División del Ejército Nacional a través de un comunicado confirmó que la Fiscalía Penal Militar y la Policía Nacional desarrollaron una diligencia judicial en el Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 2 Nueva Granada que está en Barrancabermeja, Santander tras encontrar elementos que estaban ubicados en esta unidad.

"Durante el desarrollo de la diligencia fueron verificados algunos elementos que se encontraban almacenados en la unidad militar, varios de los cuales corresponderían al parecer a vigencias anteriores y presentaban condiciones de deterioro o desuso. Dichos elementos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los procedimientos de verificación correspondientes“, señala la división en el comunicado.

Además, confirmaron que durante la diligencia no fue capturada ninguna persona ni se vinculó a ningún militar en el proceso de investigación. En paralelo el Ejército está haciendo las investigaciones respectivas para verificar los hechos y adoptar las medidas correspondientes.

"El Ejército Nacional reitera su permanente disposición de colaborar con las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones que se adelanten. Los procedimientos judiciales derivados de operaciones militares que dejan resultados como capturas o incautación de material de guerra se realizan con el acompañamiento de autoridades de policía judicial, quienes adelantan las actuaciones correspondientes conforme a la ley", enfatizó el Ejército Nacional.

Por ahora los elementos encontrados fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes quienes avanzan en las investigaciones.