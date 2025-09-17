Cinco muertos tras motín en estación de policía de Funza en Cundinamarca
El Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey informó que otros siete internos permanecen en observación
Desde la Gobernación de Cundinamarca indicaron que de las 12 personas que resultaron afectadas por un motín en la estación de Policía de Funza, 5 fallecieron y otras 7 están bajo observación. Según el Gobernador Jorge Emilio Rey, la información de Bomberos no indicaban quemaduras y el la situación se habría dado por temas respiratorios.
El gobernador asegura que, se dio la instrucción a la Policía y se ha solicitado a la Fiscalía iniciar con las investigaciones para determinar las causas de este hecho.
¿Cómo ocurrieron los hechos en Funza?
La emergencia comenzó cuando personas privadas de la libertad, aparentemente, quemaron colchones e iniciaron un incendio. Los Bomberos de Cundinamarca atienden la situación de manera inmediata y evacuan a tres de los internos, quienes salen por sus propios medios y son remitidos a los hospitales de la zona. Horas después del incidente, otros internos son remitidos a hospitales por manifestar también malestares respiratorios. Estos son llevados a diferentes centros hospitalarios