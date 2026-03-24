La cantante canadiense Céline Dion regresa a los escenarios tras sus problemas de salud

La cantante canadiense Céline Dion regresará a los escenarios en París en septiembre y octubre de 2026, tras su diagnóstico de síndrome de la persona rígida.

El medio canadiense La Presse informó este lunes que la canadiense planea regresar a la ciudad para una serie de conciertos.

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Se espera que Dion sea la artista principal en dos conciertos semanales durante septiembre y octubre en el recinto cubierto más grande de Europa, el Paris La Défense Arena, con capacidad para 40.000 personas.

Además, una serie de carteles con los títulos de las canciones más emblemáticas de Dion, como “Power of Love” y “My Heart Will Go On”, distribuidos por las calles de París, sugiere un regreso de la estrella del pop.

Los conciertos de la artista en París estaban programados para 2020 en ese mismo recinto como parte de su ‘Courage World Tour’, pero se pospusieron a causa de la pandemia y luego se retrasaron nuevamente por sus problemas de salud.

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En 2022, a Dion le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico y autoinmune poco común que causa rigidez muscular, lo que le impide caminar y cantar.

Su lucha contra esta enfermedad quedó plasmada en el documental de 2024 ‘I Am: Celine Dion’.