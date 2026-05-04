Shakira tras Copacabana: “La felicidad está en lo simple y en valorar el presente”

Después de su histórico encuentro con millones de personas en la playa de Copacabana, Shakira confesó que: “no podía dormir por la emoción”.

Shakira en Copacabana, Brasil. Foto: Getty Images. / Kevin Mazur Ampliar Shakira en Copacabana, Brasil. Foto: Getty Images. / Kevin Mazur Cerrar

Para la cantante, lo más importante no fue la magnitud del evento, sino el mensaje que se vivió esa noche: “la música como fuerza de unión y la felicidad como un acto simple y presente“.

En sus palabras, la artista colombiana subrayó que, aunque el día había sido difícil para muchos, lo que ocurrió en Río fue una celebración de la vida con sus altibajos e imperfecciones.

La belleza de Copacabana el mar, la montaña, la brisa y el sol recordó lo esencial: “estar presentes y valorar lo que tenemos frente a los ojos”.

Shakira expresó que el secreto de la felicidad está en lo cotidiano, en contemplar la naturaleza y en reconocer que “de eso estamos hechos”.

La intérprete agradeció profundamente a los artistas que la acompañaron en el escenario, entre ellos Anitta, Caetano Veloso, Ivete Sangalo y Maria Betânia.

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En su reflexión, Shakira resaltó el esfuerzo de las miles de personas que trabajaron día y noche para ejecutar una producción de gran complejidad.

También expreso gratitud hacia su equipo y hacia los fans que viajaron desde distintas ciudades y países fue uno de los puntos más emotivos de su mensaje.

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Para la artista, esas 2,5 millones de almas reunidas en Copacabana se convirtieron en su familia por una noche.

Una comunidad que compartió la experiencia de la música como un lenguaje universal. “Gracias Brasil. ¡Los amo a todos!”, concluyó, reafirmando el vínculo que la une con el público latinoamericano.

Más allá del espectáculo, lo que Shakira quiso dejar claro es que la música no solo entretiene, sino que: inspira a valorar lo esencial y a recordar que la felicidad está en lo simple.