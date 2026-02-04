Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”
Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, destacó el éxito de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ante Donald Trump
En un giro significativo en la lucha contra el narcotráfico, Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer su alianza, poniendo un énfasis renovado en la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo surge tras la reunión clave entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, en Washington, donde la propuesta colombiana de erradicación voluntaria fue recibida favorablemente por Trump, contrariamente a las expectativas de una insistencia en la erradicación forzada.
Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, destacó en 6AM W de Caracol Radio la positiva acogida del informe que presentó ante Trump, el cual detallaba el éxito y la eficiencia de la sustitución voluntaria con los campesinos.
