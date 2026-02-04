6AM W6AM W

Programas

Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, destacó el éxito de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos ante Donald Trump ​

Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”

Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”

11:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un giro significativo en la lucha contra el narcotráfico, Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer su alianza, poniendo un énfasis renovado en la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo surge tras la reunión clave entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, en Washington, donde la propuesta colombiana de erradicación voluntaria fue recibida favorablemente por Trump, contrariamente a las expectativas de una insistencia en la erradicación forzada.

Lea también:

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, destacó en 6AM W de Caracol Radio la positiva acogida del informe que presentó ante Trump, el cual detallaba el éxito y la eficiencia de la sustitución voluntaria con los campesinos.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”

11:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

Escucha

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad