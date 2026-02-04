Gloria Miranda destacó “protocolo científico entre Colombia y EEUU para medir cultivos ilícitos”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En un giro significativo en la lucha contra el narcotráfico, Colombia y Estados Unidos acordaron fortalecer su alianza, poniendo un énfasis renovado en la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo surge tras la reunión clave entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, en Washington, donde la propuesta colombiana de erradicación voluntaria fue recibida favorablemente por Trump, contrariamente a las expectativas de una insistencia en la erradicación forzada.

Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos, destacó en 6AM W de Caracol Radio la positiva acogida del informe que presentó ante Trump, el cual detallaba el éxito y la eficiencia de la sustitución voluntaria con los campesinos.

Noticia en desarrollo

