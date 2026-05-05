Deuda de $4.000 millones obliga cierre parcial en la Liga Contra el Cáncer en Bogotá

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Continuamos atendiendo: director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer da parte de tranquilidad

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, la Liga Colombiana Contra el Cáncer aseguró que la atención a pacientes se mantiene con normalidad en la mayoría de sus sedes en el país. Sin embargo, confirmó que la situación financiera obligó al cierre temporal de la sede de la calle 116 debido a millonarias deudas por parte de las EPS.

El director de la entidad, el doctor Wilson Cubides, explicó en Caracol Radio que la falta de pagos ha hecho inviable la operación.

Además, advirtió que la disminución en el flujo de recursos está afectando a todo el sector salud.

“Las EPS no le han hecho los pagos correspondientes, le adeudan más o menos 4.000 millones de pesos, y en este momento en esa sede se hizo inviable la operación, por eso el cierre temporal”, indicó en Caracol Radio.

Cubides también señaló que, aunque desde el Gobierno se reportan giros a través de la ADRES, existen dificultades en los procesos de facturación y glosas que retrasan los pagos efectivos a la institución.

“Una cosa es lo que dice la ADRES y otra cosa son los temas correspondientes a glosas y a facturación de vuelta”, aseguró el médico y director de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

El directivo identificó a algunas de las EPS involucradas en la deuda con la seccional afectada, lo que agrava la situación financiera de esa sede en particular.

“En especial son Sanitas y Famisanar”, aseguró el director.

El director advirtió que el panorama es complejo para todo el sistema de salud, debido a la reducción en el flujo de recursos en los últimos meses.

“No estamos ninguna entidad en el sector salud exentos de tener problemas financieros, el flujo de recursos ha estado frenado”, aseguró en Caracol Radio.