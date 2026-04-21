Deuda del sistema de salud en Colombia se dispara: hospitales y clínicas reportan morosidad de 58%

La crisis financiera del sistema de salud colombiano se profundiza. El más reciente estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a diciembre de 2025, reveló que la deuda de EPS, el Estado y aseguradoras con hospitales y clínicas alcanzó los $25,7 billones, con un incremento del 7% frente a junio del mismo año.

El informe, basado en datos de 232 instituciones, también evidencia un deterioro en la calidad de pago: la cartera en mora subió al 58%, lo que confirma una tendencia creciente de incumplimientos en el sector.

EPS concentran la mayor deuda

Las EPS siguen siendo los principales deudores. El régimen contributivo concentra el 50% de la deuda ($12,9 billones), seguido del régimen subsidiado con 27,6% ($7,1 billones). En tercer lugar aparece el Estado, con cerca de $1,9 billones.

Entre las entidades más comprometidas están Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud, Emssanar y Famisanar, que juntas acumulan la mayor parte de las obligaciones. Ya en reportes anteriores, estas entidades lideraban el endeudamiento del sistema y concentraban gran parte de la mora.

Uno de los puntos más críticos del informe es el peso de las EPS bajo intervención estatal. Estas concentran $12,6 billones de deuda y presentan niveles de morosidad superiores al 65%, representando cerca del 80% de la cartera vencida del sistema.

“Hemos requerido en innumerables ocasiones, decisiones como la capitalización de estas entidades, incremento del porcentaje del giro directo, creación de un Fondo de Garantías y la aplicación estricta de normas como la Circular 015 que prohíbe la concentración de pagos en entidades de integración vertical, para poder afrontar la difícil coyuntura y aliviar la asfixia de los prestadores, mientras avanzamos en la obligación inaplazable que tenemos como sector, de replantear el funcionamiento estructural del sistema actual”, puntualizó Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la ACHC.

Hospitales, al límite financiero

La falta de pagos está afectando directamente la operación de hospitales y clínicas. Según el gremio, cerca del 50% de los activos de las IPS son cuentas por cobrar, lo que compromete el pago de salarios, la compra de insumos y la continuidad de los servicios.

Esta situación no es nueva, pero sí más grave: en junio de 2025 la deuda ya había alcanzado los $24 billones, marcando un récord histórico y evidenciando un crecimiento sostenido del problema.

La ACHC advirtió que el sistema enfrenta una crisis estructural de liquidez y pidió medidas urgentes como:

Capitalización de EPS

Mayor giro directo de recursos

Creación de un fondo de garantías

Implementación de un plan extraordinario de liquidez

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