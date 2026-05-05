Clínica Juan N. Corpas no ha pagado salarios y reduce su UCI de 16 a 4 camas por crisis financiera

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Alerta en Clínica Juan N. Corpas de Bogotá por deudas de las EPS: no han podido pagar salarios

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para 6AM W de Caracol Radio, el director de la Clínica Juan N. Corpas de Bogotá, Juan Carlos Vera, habló del impacto que ha tenido en este centro de salud la falta de pago de las EPS.

El director de la clínica, Juan Carlos Vera, explicó que la falta de flujo de recursos ha generado retrasos significativos en los pagos al personal, con trabajadores que llevan hasta 8 meses sin recibir su salario.

“Nosotros actualmente tenemos un déficit con todas las aseguradoras con las cuales tenemos contrato de aproximadamente 35.000 millones de pesos”. indicó el director.

Según la institución, la deuda se concentra en varias entidades del sistema

De acuerdo con un comunicado interno de esta prestigiosa Clínica, Famisanar adeuda $8.976 millones, Compensar $7.764 millones, Sanitas $5.458 millones, Salud Total $3.903 millones y la ADRES $2.561 millones. Estos recursos, advierte la clínica, corresponden a servicios que ya fueron prestados a los pacientes.

“No hemos podido cancelar los salarios de nuestros colaboradores… en algunos casos estamos adeudando hasta más de 4 meses”, indicó el médico Vera en Caracol Radio.

Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico

La situación también ha tenido un impacto directo en la capacidad de atención, especialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recientemente se registró la renuncia de todos los especialistas de esa áerea.

“El domingo tuvimos una renuncia masiva de los médicos de la unidad de cuidado intensivo. Ya no puedo ofertar las 16 camas de unidad de cuidado intensivo, sino únicamente estoy ofertando 4 camas”, aseguró el director.

Aunque la clínica logró activar un plan de contingencia para mantener la atención, el déficit de personal sigue limitando la prestación del servicio.

Vera también se refirió al impacto humano de la crisis, reconociendo la difícil situación de los trabajadores de la salud.

“Son personas que han brindado con su amor y desafortunadamente los recursos no están fluyendo de la manera que deberían”.

El directivo señaló que, si bien algunas EPS han intentado apoyar, el problema es estructural y afecta a todo el sistema, por lo que hizo un llamado urgente a garantizar el flujo oportuno de recursos para evitar un mayor deterioro en la atención en salud.

“Estamos trabajando de la mano con todo el sistema de salud para poder brindar las garantías económicas y retribuir el esfuerzo de nuestro personal”, indicó el director de la Clínica Juan N. Corpas.