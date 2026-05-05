Autoridades convocan mesa de diálogo tras anuncio de cierre de la vía cerca al Parque Tayrona

Santa Marta

Las autoridades convocaron una mesa de seguimiento interinstitucional de carácter urgente tras la muerte del guía turístico Mario Alberto Arévalo Pedraza, quien falleció luego de resultar herido durante un procedimiento policial en la Troncal del Caribe, en jurisdicción de Santa Marta.

La convocatoria se da en medio del anuncio de un paro cívico, promovido por comunidades y sectores del turismo en rechazo a presuntos excesos de la fuerza pública y en exigencia de garantías, seguridad y respeto por el territorio.

Durante la jornada institucional se analizarán los hechos, los avances de las investigaciones y los compromisos adquiridos previamente, con la participación de entidades como el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía Metropolitana, líderes comunitarios y organismos internacionales, en busca de salidas que eviten mayores afectaciones al orden público y la movilidad en este importante corredor turístico.

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Esta convocatoria responde a la solicitud explícita de las comunidades de Guachaca y sus organizaciones, y al deber institucional de actuar con urgencia, humanidad y responsabilidad ante el riesgo de conflictividad social en el territorio. El encuentro es liderado por la Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto.