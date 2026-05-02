Comunidades bloquean vía al Parque Tayrona y denuncian presuntos excesos de la fuerza pública

Comunidades de la Troncal del Caribe mantienen bloqueos en la vía de acceso al Parque Tayrona, mientras exigen respuestas de las autoridades frente a presuntos hechos de violencia y denuncias de excesos de la fuerza pública. Manifiestan que estarán en el lugar hasta que lleguen los entes de control

Las comunidades denunciaron presuntos excesos de la fuerza pública tras un hecho violento ocurrido durante la noche, en el que resultó herido un conductor de turismo que trabaja en un vehículo campero utilizado para transportar pasajeros y carga hacia zonas como Palomino, Machete Pelao y La Guacatera.

Los líderes aseguran que este caso se suma a otras situaciones que, según ellos, afectan la seguridad, la convivencia y el derecho al trabajo de las comunidades rurales.

Líderes comunales, transportadores, guías turísticos y comerciantes aseguran que la situación está afectando la seguridad, el turismo y la economía de las familias que dependen de esta zona de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.