Recuperan en Magdalena más de 500 hectáreas ligadas al paramilitarismo para entregarlas a campesinos/ ANT

Santa Marta

Más de 500 hectáreas de tierras que estuvieron ligadas al paramilitarismo y al narcotráfico en el Magdalena fueron recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras para ser entregadas a familias campesinas dentro del proceso de Reforma Agraria. Los predios, ubicados en Plato y Sabanas de San Ángel, habían estado relacionados con estructuras ilegales responsables de despojos y desplazamientos durante el conflicto armado.

Las tierras serán destinadas a proyectos productivos rurales y a la reparación de comunidades afectadas por la violencia. Además, en Santa Ana fueron restituidas 26 hectáreas ocupadas irregularmente, permitiendo el regreso de familias campesinas que habían sido desalojadas.

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De acuerdo con registros oficiales y procesos judiciales, estos territorios estuvieron bajo control de redes que combinaron violencia, economías ilícitas y apropiación irregular de la propiedad rural, generando desplazamientos forzados y afectaciones profundas a comunidades campesinas en una de las épocas más agudas del conflicto armado.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer el campo y devolver oportunidades a quienes históricamente perdieron sus territorios.