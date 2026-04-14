Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 14:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

De las 28 EPS, 26 están para liquidación, no cumplen con capital ni patrimonio: MinSalud

En 6AM W estuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue enfático en que el país necesita una reforma porque el sistema de salud no está bien estructuralmente

Caracol Radio

Caracol Radio

Caracol Radio

Daniela Puerto

Noticia en desarrollo...

En entrevista con 6AM W Julio Sánchez Cristo, estuvo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que el gobierno que llegue, debe hacer la reforma, ya que el sistema estructuralmente no está funcionando.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir