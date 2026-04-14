De las 28 EPS, 26 están para liquidación, no cumplen con capital ni patrimonio: MinSalud
En 6AM W estuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue enfático en que el país necesita una reforma porque el sistema de salud no está bien estructuralmente
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En entrevista con 6AM W Julio Sánchez Cristo, estuvo el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que el gobierno que llegue, debe hacer la reforma, ya que el sistema estructuralmente no está funcionando.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...