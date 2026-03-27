EPS en Colombia registran patrimonio negativo de $16,86 billones en 2025

El sistema de aseguramiento en salud en Colombia atraviesa un deterioro financiero sostenido que configura un escenario de insolvencia estructural para las EPS. Así lo advierte el informe 'Panorama general del contexto financiero de las EPS’, con corte a diciembre del 2025, el cual evidencia un patrimonio negativo de $16,86 billones y alerta sobre riesgos para la continuidad de la atención de millones de afiliados.

Deterioro progresivo del patrimonio de las EPS

El análisis señala que el conjunto de EPS pasó de registrar un patrimonio positivo cercano a 110 mil millones de pesos en 2021 a un patrimonio negativo de $16,86 billones en 2025. Este comportamiento refleja un deterioro progresivo de la capacidad financiera del sistema, en el que el pasivo supera ampliamente los activos, limitando la posibilidad de cumplir con las obligaciones frente a prestadores y proveedores de servicios de salud.

El informe advierte que la situación no responde principalmente a problemas administrativos, sino a una insuficiencia estructural de recursos frente al costo real de la atención en salud.

Siniestralidad superior al 100% evidencia déficit estructural

Uno de los indicadores que confirma la presión financiera es la siniestralidad global, que alcanzó el 109% en 2025. Esto significa que por cada 100 pesos que reciben las EPS, deben destinar más de 100 pesos para cubrir los costos en salud, generando pérdidas sistemáticas.

El resultado es un déficit operativo recurrente que incrementa el riesgo de insolvencia y limita la sostenibilidad del sistema de aseguramiento.

Aumento del endeudamiento

El deterioro financiero también se refleja en el incremento del endeudamiento. Mientras en 2021 la relación pasivo-activo era cercana a 0,99, para 2025 ascendió a 1,93. En términos prácticos, por cada 100 pesos en activos, las EPS mantienen obligaciones cercanas a 193 pesos, con un faltante aproximado de 93 pesos.

Entre 2021 y 2025, los costos médicos y los gastos administrativos han superado de manera constante los ingresos operacionales. Solo en 2025, las EPS necesitaron 109 pesos por cada 100 recibidos, lo que profundizó el déficit y aumentó la presión financiera sobre el sistema.

Liquidación de EPS

El informe concluye que la liquidación de EPS no solucionaría el problema de fondo, debido a que el desbalance es estructural. Este tipo de decisiones podría trasladar el déficit a otras entidades o al Estado. Además genera riesgos en la continuidad de la atención para millones de afiliados.

El contexto plantea mayores retos operativos para la red prestadora y refuerza la necesidad de fortalecer estrategias de sostenibilidad, gestión del riesgo y eficiencia en el uso de los recursos.

Necesidad de ajustes estructurales

El análisis sugiere ajustes estructurales que permitan equilibrar ingresos y costos, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y la continuidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia.