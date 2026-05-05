9 mineros fallecieron tras la explosión de una mina en Sutatausa, Cundinamarca: solo 6 sobrevivieron

9 de los 15 trabajadores que laboraban en una mina en Sutatausa, Cundinamarca, fallecieron tras una explosión que se registró en horas de la tarde de este lunes 4 de mayo. Solo 6 mineros lograron sobrevivir a esta emergencia. 3 de ellos salieron por sus propios medios. Todos los que salieron con vida reciben atención en el Hospital Regional de Ubaté.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Fueron encontrados sin vida los 9 mineros que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, en Sutatausa. Lamentamos profundamente esta tragedia y enviamos un mensaje de condolencia, solidaridad y acompañamiento a sus familias”, dijo el mandatario.

La emergencia tuvo lugar en la mina P3 Carbonera Los Pinos, ubicada en el sector Peñas de Boquerón, en el municipio de Sutatausa. La causa tendría que ver con la acumulación de gases al interior de la mina. Desde la tarde, se activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) del municipio y el protocolo de rescate minero de la Agencia Nacional de Minería.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería aseguró que hace menos de un mes había realizado una visita técnica a esta operación minera. Este proceso se realizó exactamente el pasado 9 de abril y se emitieron recomendaciones orientadas a fortalecer las condiciones de seguridad, entre ellas:

Actualizar las labores de inertización al interior del proyecto, debido a la presencia de polvo de carbón, incluyendo la instalación de barreras en zonas de transferencia como tolvas y otros puntos críticos.

Realizar la hermetización completa de labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas.

Incluir dentro de la matriz de riegos lo concerniente a los riesgos y peligros asociados a derrumbes, explosiones, y control de polvo de carbón.

Según se ha podido conocer, los mineros que se encontraban en turno realizaban labores a una profundidad aproximada de 600 metros. “Unidades de la Cruz Roja también hacen presencia en la zona para brindar apoyo psicosocial a las familias de las víctimas”, agregó el gobernador.