Destruyen complejo de minería ilegal que generaba $1.600 millones mensuales en Coyaima, Tolima

Tolima

Soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, de la Sexta Brigada, en coordinación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, llegaron hasta la vereda La Jabonera, del municipio de Coyaima, para intervenir dos unidades de producción minera que venían afectando el río Saldaña con la explotación ilícita de oro.

El nuevo operativo contra la minería ilegal que arrasa las riberas del río Saldaña permitió llegar al punto donde se realizaba la extracción de este metal precioso. La fuerza pública logró la incautación de una excavadora, cuatro motores de combustión tipo ACPM, dos dragas tipo buzo y seis motores.

“Esta actividad minera afectaba y contaminaba el río Saldaña, una fuente hídrica importante que suministra agua a los municipios de Coyaima, Chaparral y Saldaña. De esta manera, se logra neutralizar y frenar las economías producto de esta actividad ilegal”, precisó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

Con la máquina incautada, los mineros ilegales conseguían extraer diariamente 110 gramos de oro, para un total de 3.300 gramos mensuales, por un valor comercial ilegal cercano a los $1.689 millones.

“Este golpe operacional contundente afecta las economías ilícitas de grupos al margen de la ley, debido al alto volumen de recursos que obtenían producto del impacto ambiental que generaban en esta zona rural. Se invita a la población civil a denunciar y a contribuir con la conservación del agua”, concluyó el oficial.

En la zona hace presencia el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, el cual cobra extorsiones o “vacunas” de hasta el 15 % por el oro extraído en estos municipios del sur del Tolima.